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Dünya

KANADA'DA YANGIN SÖNDÜRME UÇAĞI DÜŞTÜ VICTORIA (A.A) 

02 Ağustos 2010 10:13

-KANADA'DA YANGIN SÖNDÜRME UÇAĞI DÜŞTÜ VICTORIA (A.A) - 02.08.2010 - Kanada'da bir orman yangınına müdahale için kalkan söndürme uçağının düştüğü, 2 pilotun öldüğü bildirildi. Ülkenin batısındaki Britanya Kolombiyası eyaletindeki Abbotsford kentinden, aynı eyaletteki Lytton kenti yakınlarındaki orman yangınına müdahale etmek için dün gece havalanan uçaktan haber alınamadığını belirten yetkililer, daha sonra başlatılan arama kurtarma çalışmaları sonucunda uçağın, Vancouver kentinin 160 kilometre kuzeydoğusundaki bir bölgede düştüğünün belirlendiğini söyledi. Ekiplerin enkaza ulaştığını ve iki pilotun da öldüğünün belirlendiğini ifade eden polis yetkilileri, ''Büyük bir yakıt deposu bulunan uçağın düşmesi ve yanmasından sonra geriye çok fazla bir şey kalmadığının görüldüğünü'' dile getirdi. Yetkililer, ülkede sivil havacılık alanındaki kaza ve olayları incelemekle sorumlu ulaştırma güvenliği kurumu TSB'den bir heyetin de enkazın bulunduğu bölgeye giderek araştırma yapacağını belirtti.

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