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Dünya

Kanada'da uçak paniği

Kanada'nın başkenti Ottowa'da meydana gelen bir uçak kazası yürekleri ağıza getirdi.

17 Haziran 2010 03:00

T24- Ottowa Uluslararası Havalimanı'nda 33 yolcu ve 3 mürettebatıyla pisten çıkan uçak sürüklendikten sonra tümsek bir alana çarparak durabildi.



YOLCULAR SON ANDA KURTARILDI


Brezilya yapımı Embraer 145 yolcu uçağının pisten çıkması sonucu sadece iki mürettebat hafif yaralandı. Ancak uçağın ön kısmı hızlı çarpma sonucu koptu. Kanada itfaiyesinin hızlı müdahalesi sonucu uçakta yangın çıkması engellendi.   


Kanadalı yetkililer uçağın pisten çıkmasına neyin sebep olduğunu araştırıyor. Uçak ABD'nin başkenti Washington'dan Kanada'nın başkenti Ottowa'ya gidiyordu.

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