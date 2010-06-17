Kanada'da uçak paniği

T24- Ottowa Uluslararası Havalimanı'nda 33 yolcu ve 3 mürettebatıyla pisten çıkan uçak sürüklendikten sonra tümsek bir alana çarparak durabildi.





YOLCULAR SON ANDA KURTARILDI





Brezilya yapımı Embraer 145 yolcu uçağının pisten çıkması sonucu sadece iki mürettebat hafif yaralandı. Ancak uçağın ön kısmı hızlı çarpma sonucu koptu. Kanada itfaiyesinin hızlı müdahalesi sonucu uçakta yangın çıkması engellendi.



Kanadalı yetkililer uçağın pisten çıkmasına neyin sebep olduğunu araştırıyor. Uçak ABD'nin başkenti Washington'dan Kanada'nın başkenti Ottowa'ya gidiyordu.