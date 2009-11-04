Kanada'da uçak çalıp üç eyalet gezdi

Kanada'da bir uçağı çaldıktan sonra üç eyalet gezen Türk asıllı Kanada vatandaşı Adam Dylan Leon, 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Mahkeme, Kanada'da uçak çaldıktan sonra 3 eyalet gezerek ABD'nin Missouri eyaletinde karayoluna inen Leon'un, çalıntı uçakla eyaletler arasında seyahat etmek, çalıntı uçakla ülkeye girme ve yasa dışı giriş suçlarını işlediğini kabul ettiğini belirtti.
Leon, mahkemeye bunalım geçirdiği için bu suçları işlediğini söyledi.
Türkiye'de doğan Yavuz Berke, Kanada'ya göçtükten sonra adını Adam Dylan Leon olarak değiştirmişti. 31 yaşındaki Leon, 6 Nisan'da dört kişilik Cessna 172 tipi uçağı Kanada'nın Ontario eyaletindeki uçuş okulundan kaçırarak ABD'ye girmişti.
Leon, 7 saat sonra uçağı Missouri'de bir yola indirmişti.