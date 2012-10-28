Kanada'da tsunami için tehlike seviyesi düşürüldü!

Kanada'nın batı kıyısı açıklarında 7.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremden sonra ABD'nin Hawaii eyaletine tsunaminin oluşturduğu ilk dalgaların ulaştığı ifade edildi. Yetkililer, sel veya hasar oluşturmayan dalgaların ardından tahliye uyarısını kaldırdı.

Yetkililer, depremin ardından Kanada ve ABD'nin kuzey batı kıyıları için tsunami uyarısı yaptı. Hawaii adasına yaklaşık 2 metre uzunluğunda dalgaların vurduğu ifade edildi. Dalgalar büyük bir hasara neden olmazken, Hawaii başta olmak üzere kıyı bölgelerinde tahliye yapılması yönündeki uyarı kaldırıldı.

ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS), depremin British Columbia eyaletindeki Prince Rupert kentinden 198 km açıkta yaşandığını ve derinliğinin ise 10 km olduğunu açıkladı. Pasifik Tsunami Uyarı Merkezi, depremin ardından ABD'nin Hawaii eyaletine bağlı adalar için de tsunami uyarısı yaptı.

Yetkililer, dalgalar nedeniyle Hawaii'de sel tehdidi yaşanmadığını ve ciddi bir hasar bulunmadığını belirtti. Dalgaların ilerleyen saatlerde 4 metreye ulaşabileceği uyarısında bulunulsa da, halka yüksek yerlere gitmeleri için yapılan uyarı kaldırıldı.

Tsunami Uyarı Merkezi'nden jeofizikçi Vindell Hu, TSİ 10.30'da ABD ve Kanada'nın kuzey kıyılarına ulaşan dalgalar nedeniyle, Hawaii'nin kıyı bölgelerinde yaşayan 100-150 bin kişiye yüksek yerlere gidilmesi uyarı yapıldığını açıklamıştı. İlk uyarının ardından Hawaii'nin en yoğun nüfuslu adası Honolulu'da dört bir yanda sirenler çalarken, halk adadan uzaklaşmak için araçlarına akın etti, benzin istasyonlarını kilitledi. Yetkililer, en son açıklamalarında tehlike seviyesinin düşürüldüğünü ve tahliyeye gerek olmadığını söyledi.

Tsunami Uyarı Merkezi'nde görevli jeofizikçi Gerard Fryer, "Depremin ilk önce karada olduğunu zannettik ama okyanusun derinlerinde olduğunu öğrenince tsunami uyarısı yaptık" dedi. Fryer, adaya vuran ilk dalgaların 1.5 metre civarında olduğunu, bazı yerlerde 2 metreye kadar yükseldiğini ifade etti.

Deprem, Kanada'nın British Columbia eyaletinin kıyılarından yaklaşık 200 km açıkta meydana geldi.

Halk yüksek bölgelere kaçtı

Kanada Deprem kurumu, Haida Gwaii olarak adlandırılan bölgede yaşanan depremin ardından 4.6 büyüklüğünde artçı şoklar gerçekleştiğini açıkladı. Kanadalı deprem kurumu, ‘depremin British Columbia’nın merkezinde hissesildiğini, Haida Gwaii, Prince Rupert, Quesnel ve Houston bölgelerini etkilediğini’ belirtti.

British Columbia acil yardım merkezi ise kuzey kıyıları ile Haida Gwaii adaları, aynı zamanda Bella Coola, Bella Bella ve Shearwater bölgeleri için de tsunami uyarısı yapıldı. Yerel basın ise tsunami uyarısı yapılan bölgelerdeki yerleşimcilerle, Haida Gwaii’de yaşayan aborjin kabilelerinin yüksek bölgelere sığınmaya başladığını duyurdu. En son açıklamalar doğrultusunda, bu bölgelerde de tahliye çalışmalarının durması bekleniyor.

Tsunami Uyarı Merkezi, dalgaların kıyılara ne kadar sürede ulaşacağına dair bir grafik yayımladı.

Reuters’a konuşan kaynaklar depremin, eyaletin güneyindeki Victoria ve Vancouver gibi büyük kentlerde hissedilmediğini belirtti. Pasifik Tsunami Uyarı Merkezi, depremin ardından yaşanması beklenen tsunaminin yıkıcı güçte olmayacağını belirtse de, Batı Kıyısı-Alaska Tsunami Uyarı Merkezi, British Columbia ve Alaska kıyılarında hasar olabileceğini belirtmişti.