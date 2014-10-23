Kanada'da silahlı saldırı

İlk bilgilere göre silahlı saldırgan önce parlamento binasında nöbet tutan bir askeri

silahla vurarak öldürdü. Ardından parlamento binasına giren saldırgan, polislerle

çatışmaya girdi. Saldırganın burada çıkan çatışmada polis tarafından öldürüldüğü

belirtildi.

Kanada ve ABD medyasında yer alan haberlere göre, 32 yaşındaki saldırgan 2003

yılında gasp ve izinsiz silah bulundurma suçlarından dolayı 2 yıl hapis cezasına

çarptırıldı. Michael Z. isimli saldırganın bir süre önce İslamiyeti benimsediği ileri

sürüldü. Yetkililer tarafından pasaportuna el konulan saldırganın terör saldırısı ihtimali

nedeniyle gözlem altında tutulan 90 kişiden biri olduğu kaydedildi.

Başbakan Harper'ın açıklaması

Kanada Başbakanı Stephen Joseph Harper, "saldırının sorumlularının üzerine

kararlılıkla gidileceği" sözü verdi. Kanada'nın bu tür saldırılarla asla

sindirelemeyeceğini belirten Harper, güvenlik güçlerinin terörle mücadele faaliyetlerini

ikiye katlayacağını söyledi.

Kanada'da bu hafta içinde bir saldırı daha düzenlenmiş, İslamcı militan olduğu

bildirilen bir kişi, Montreal'in güneyindeki bir alışveriş merkezinin yakınında

otomobilini iki askerin üzerine sürmüştü. Kaçmaya çalışan 25 yaşındaki saldırganın

polisin açtığı ateş sonucu öldürüldüğü bildirilmişti. Ağır yaralanan askerlerden birinin

ise hayatını kaybettiği ifade edilmişti.