Kanada'da silahlı saldırı

İlk bilgilere göre silahlı saldırgan önce parlamento binasında nöbet tutan bir askeri
silahla vurarak öldürdü. Ardından parlamento binasına giren saldırgan, polislerle
çatışmaya girdi. Saldırganın burada çıkan çatışmada polis tarafından öldürüldüğü
belirtildi.
Kanada ve ABD medyasında yer alan haberlere göre, 32 yaşındaki saldırgan 2003
yılında gasp ve izinsiz silah bulundurma suçlarından dolayı 2 yıl hapis cezasına
çarptırıldı. Michael Z. isimli saldırganın bir süre önce İslamiyeti benimsediği ileri
sürüldü. Yetkililer tarafından pasaportuna el konulan saldırganın terör saldırısı ihtimali
nedeniyle gözlem altında tutulan 90 kişiden biri olduğu kaydedildi.
Başbakan Harper'ın açıklaması
Kanada Başbakanı Stephen Joseph Harper, "saldırının sorumlularının üzerine
kararlılıkla gidileceği" sözü verdi. Kanada'nın bu tür saldırılarla asla
sindirelemeyeceğini belirten Harper, güvenlik güçlerinin terörle mücadele faaliyetlerini
ikiye katlayacağını söyledi.
Kanada'da bu hafta içinde bir saldırı daha düzenlenmiş, İslamcı militan olduğu
bildirilen bir kişi, Montreal'in güneyindeki bir alışveriş merkezinin yakınında
otomobilini iki askerin üzerine sürmüştü. Kaçmaya çalışan 25 yaşındaki saldırganın
polisin açtığı ateş sonucu öldürüldüğü bildirilmişti. Ağır yaralanan askerlerden birinin
ise hayatını kaybettiği ifade edilmişti.