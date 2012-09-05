Kanada'da seçim sonrası silahlı saldırı

Kanada'nın Fransızca konuşulan Quebec bölgesinde, eyalet seçimlerini kazanarak yeni Quebec Başbakanı olan Pauline Marois'nın konuşma yaptığı sırada ateş açıldığı, bir kişi yaşamını yitirdi.

Saldırı 9 yıldır muhalefette olan partinin seçimin ilk tur sonuçlarının ardından bir azınlık hükümeti kurma yolunda olduğunun ortaya çıkmasını izliyor.

Kongre salonunun arka tarafından silah sesleri geldiği sırada, Parti Başkanı Pauline Marois zafer konuşması yapıyordu. Lider aceleyle sahneden indirilirken saldırgan tutuklandı.

Saldırının kimi hedef aldığı henüz bilinmiyor; ancak 50 yaşındaki tetikçinin kalabalığın üzerine ateş açtığı sırada Fransızca ''İngilizler uyanıyor!'' diye bağırdığı açıklandı.

Saldırgan silahını iki kez ateşledi. Kurşunlara hedef olan iki kişiden biri hayatını kaybetti. Diğeri ise hastanede tedavi görüyor.

Ayrıca binanın dışında çıkan yangının söndürülmesi için itfaye olay yerine sevkedildi.

Zafer sonrası şok

Saldırı Québécois Partisi'nin Fransızca konuşulan eyaletteki 125 sandalyeli parlamentoda, 54 milletvekilliğini kazandığını öğrenmesinden kısa süre sonra gerçekleşti.

Saldırının partinin zaferi ile ilgili olup olmadığı henüz bilinmiyor.

Bağımsızlık yanlısı partinin eyaletin yönetimine geçtikten sonra eyaletin Kanada'dan ayrılması konusunda referanduma gitmesi bekleniyor.

Québécois Partisi, 1980 ve 1995 yıllarında iktidara geldiğinde de benzer referandumlar düzenlemiş, ancak başarılı olamamıştı.

BBC Toronto muhabiri Lee Carter, saldırıdan hemen önce parti liderinin Québec'in bağımsızlık talebi ile ilgili bir konuşma yaptığını söyledi.

Muhabirimiz Québec'te bağımsızlık fikrini destekleyenlerin sayısının oldukça az olduğunu ancak Pauline Marois'in "bağımsızlık için koşullar uygun" dediğini bildirdi.

Marois, partisinin iktidara gelmesi durumunda Kanada Başbakanı Stephen Harper'dan, eyaletin Fransız kimliğini koruyan yasaları güçlendirmesini talep edeceğini de söyledi.

63 yaşındaki Marois, Québec'in ilk kadın başbakanı olacak. Marois'den önce, Liberal partiden Jean Charest eyaletin başında bulunuyordu.

Seçimi kaybettikten sonra bir açıklama yapan Charest, Québécois Partisi'nin "sadece küçük bir zafer kazandığını" iddia etti. Eski başbakan ''Bu seçimin sonucu, Québec'in geleceğinin Kanada'da yattığını bir kez daha gösterdi'' dedi.

BBC'nin konuştuğu genç Québecli ayrılıkçılar ise, "Ottowa hükümetinin eyaletlerinin değerlerini temsil edemediğini" söylüyor.

Kanada'nın Fransızca konuşan tek eyaletinde, altı milyon kişi seçimlerde oy kullandı. Québec, ulusa parlamentoda 125 sandalyeye sahip. (BBC Türkçe)