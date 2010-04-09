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Dünya

Kanada'da sabuna 'Nazi soykırımı' incelemesi

Kanada polisinin bir antikacıda ele geçirdiği sabunun Nazi soykırımı kurbanları yağından yapılıp yapılmadığını incelediği bildirildi.

09 Nisan 2010 03:00

T24 - Kanada polisinin bir antikacıda ele geçirdiği sabunun Nazilerin katlettiği soykırım kurbanlarının yağından yapılıp yapılmadığını incelediği bildirildi.

Kanada polisi sözcüsü, Yahudi derneklerinden gelen şikayet üzerine Saint-Laurent Bulvarı'ndaki bir antikacı dükkanında bulunan, üzerinde gamalı haç çizilmiş olan sabunun, laboratuvarda incelendiğini söyledi.


Sözcü, ''Dükkan sahibi sabunun soykırım kurbanlarından elde edildiğini söylüyor. Bunun çok kötü bir şaka olup olmadığını araştırıyoruz. Sonuçlar önümüzdeki günlerde alınacak'' dedi.
CBC televizyon kanalına göre, antikacı Yahudi kökenli biri, sabunu eski bir askerden aldığını söylüyor ve sabun için 300 dolar istiyor.


Birçok soykırım uzmanı Nazilerin temerküz kamplarında öldürülenlerden sabun yaptığı tezini kabul etmiyor, bununla birlikte bunu yapmaya çalıştıklarına dair kanıtlar bulunuyor.

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