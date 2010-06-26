Kanada'da polis ve göstericiler karşı karşıya

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Protestocular için günler öncesinden ayrılan Toronto şehir merkezindeki Allen Gardens parkında Perşembe gününden itibaren toplanmaya başlanan protestocular, yağmurun başlamasına rağmen parka çadır kurup gecelediler. Sayıları her geçen saat artan göstericiler, son olarak liderlerin kaldığı Toronto şehir merkezindeki tarihi Royal York Oteli'ne doğru yürüyüşe geçtiler.Ontario Eyalet Parlamentosu, sadece zirvenin yapılacağı tarihlerde yürürlükte kalmak ve güvenlik güçlerinin yetki sorununu çözmek için özel kanun çıkarttı. Buna göre, şehir merkezine kurulan çelik kafeslere 5 metreden fazla yaklaşanlardan güvenlik kartı olmayanlar, 500 Kanada Doları para cezası ve 2 ay da hapisle cezalandırılacaklar. Kanun, zirvenin bitimiyle birlikte yürürlükten kalkacak.Güvenlik güçleri şu ana kadar 70'e yakın kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınanlar, sadece zirve için hazırlanan G20 Gözaltı Merkezi'nde tutuluyorlar. Polis, tutuklananların, zirve bitinceye kadar salıverilmeyeceğini açıkladı.