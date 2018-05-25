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Ekonomi

Kanada'da patlama; yaralılar var

Olayda en az 15 kişinin yaralandığı bildirildi

25 Mayıs 2018 12:12

Kanada'nın Mississauga kentinde bulunan Bombay Bhel isimli restoranda patlama meydana geldi.

Reuters Haber Ajans'nın haberine göre patlamada en az 15 kişi yaralandı. Yaralılardan üçünün durumunun ağır olduğu bildirildi.

Patlamanın 'Bombay Bhel' isimli bir Hint restoranında gerçekleştiği ifade edildi.

Patlamanın nedeni bilinmezken, Kanada polisi patlamayı 'şüpheli' olarak nitelendirdi.

Patlamanın restoranın hangi bölgesinde gerçekleştiği ve patlama anında restoranda kaç kişinin bulunduğu da henüz açıklanmadı.

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