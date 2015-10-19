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Dünya
Deutsche Welle

Kanada'da parlamento seçimleri yapılıyor

Kanada'da federal parlamentonun yeni üyelerini belirleyecek olan genel seçimler için oy verme işlemi başladı. Sonuca ekonomik sorunlar ve sığınmacı krizi tartışması yön verecek. Anketlere göre 3 parti başa baş gidiyor.

19 Ekim 2015 15:31


Kanada'da yaklaşık 26,4 kayıtlı seçmen, parlamentonun 338 yeni üyesini belirleyecek.

Ülkede 2006 yılından bu yana Muhafazakâr Parti (CPC) lideri Stephen Harper'ın başbakanlığındaki hükümet iş başında bulunuyor.

Üç parti başa baş gidiyor

Anketler, CPC'nin Liberaller (LPC) ve Yeni Demokratik Parti (NDP) ile eşit oy oranına sahip olduğunu ortaya koyuyor.

Kesintilerle de olsa 1968 – 1984 yılları arasında Kanada'nın kaderine başbakan olarak yön veren Pierre Trudeau'nun 43 yaşındaki oğlu Justin Trudeau LPC'ye liderlik ediyor.

Sosyal demokrat NDP'nin genel başkanlığını ise hukuk profesörü Thomas Mulcair yapıyor.

Sığınmacı krizi ve ekonomik konular öne çıktı

Gözlemciler, 3,6 milyon seçmenin oylarını şimdiden mektupla kullanmış olmasını seçimlere yüksek katılımın göstergesi olarak yorumluyor.

Kanada, yüzölçümü bakımından dünyanın en büyük ikinci ülkesi konumunda. Seçim kampanyası sırasında sığınmacı krizi ve ekonomik konular öne çıktı. Düşen petrol fiyatları Kanada'nın enerji ihracatını zayıflatıyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

KanadaMuhafazakâr PartiStephen HarperCPC LiberallerYeni Demokratik PartiPierre TrudeauJustin Trudeau LPCSosyalNDPThomas MulcairDeutsche Welle Türkçe DW/AFP/NH/BÖ

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