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Dünya

KANADA'DA ORMAN YANGINI  EDMONTON (A.A)

16 Mayıs 2011 22:14

-KANADA'DA ORMAN YANGINI  EDMONTON (A.A) - 16.05.2011 - Kanada'nın Alberta eyaletinin kuzeyinde Cumartesi gecesi 57 ayrı noktada başlayan orman yangınları kontrol altına alınamıyor.  Saatte 100 kilometre esen rüzgar da yangınların giderek daha geniş alanlara yayılmasına neden oluyor. 57 yangından şu ana kadar sadece 20 kadarı kontrol altına alınabilirken, en büyük sorun Slave Lake kasabasında yaşanıyor. Slave Lake Belediye Başkanı Karine Pillay-Kinnee, "Yangının şehre ulaştığını bile anlayamadık. Nerede, ne zaman başladı farkında değiliz. Binlerce insan, malını bıraktı canını kurtarmak için kaçıyor" dedi.  Kasaba dışındaki ormanlarda iki ayrı noktada başlayan yangın, 2900 hektar araziyi kül etti. Rüzgarın etkisiyle yayılan ve üç ayrı noktayı daha tutuşturan alevler, kasabanın tamamını tehdit eder halde.  Kasaba merkezindeki lise, kütüphane, alışveriş merkezi ve birçok bina alevler arasında kaldı. Yangın nedeniyle 29 hastası tahliye edilen kasaba hastanesi de yanmaya başladı. Araçlarına aldıkları eşyaları ve aileleri ile yollara düşen halk, otoyolların tıkanmasına da neden oldu.  Bölgedeki yangınlarda binin üzerinde itfaiye görevlisi ve gönüllü görev yapıyor. Yangınlara, karadan ve havadan müdahaleler ise aralıksız sürüyor. Alberta Eyalet Başbakanı Ed Stelmach, "Slave Lake'deki felaket, ülkemizin, eyaletimizin ve halkımızın yaşadığı en büyük olaylardan biridir. En büyük tesellimiz, şu ana dek can kaybı olmamasıdır. Herkesi bölge insanı için dua etmeye çağırıyorum" dedi.

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