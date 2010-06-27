Kanada'da liderler zirvede, protestocular sokaklarda

T24 -

İngiltere Başbakanı Cameron'la görüştü

Kent savaş alanı gibi

'Bunlar Torontolu olamaz!'

G-20 Zirvesi, Kanada Başbakanı Stephen Harper'in açılış konuşmasıyla başladı. Kanada'nın Toronto Kentin'de gerçekleştirilen zirvede, çeşitli oturumlara katıalak liderlerin Aile Fotoğrafı çektireceği de bildirildi.Başbakan Erdoğan'ın, Zirve çerçevesinde ''Güçlü, Sürdürülebilir ve Dengeli Büyüme İçin Çerçeve'' konulu açılış oturumuna ''G-20 Uluslararası Mali Kuruluşların Reform'' oturumuna katılacağı ifade edildi.Liderlerin genç katılımcılarla buluşacakları Gençlik Zirvesine katılacak Başbakan Erdoğan, ''G-20 Ticaret, Korumacılık ve Diğer Konular'' konulu çalıştay yemeğinde liderlerle bir araya gelmesi bekleniyor.Erdoğan'ın, ayrıca ''Finansal Sektör Düzenlemeleri Reformu'' konulu Genel Kurul Toplantısı'na katılacağı da bildirildi.Metro Convention Center'de gerçekleştirilen görüşmede, Türkiye'nin AB üyelik süreci, terörle mücadele, Ortadoğu ve Afganistan gibi konuların ele alındığı öğrenildi.Başbakan Erdoğan'ın Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy ile bir araya gelmesi bekleniyor.G-20 zirvesini protesto eden eylemciler, kenti adeta savaş alanına çevirdi.Gün içinde, önce barışçıl bir şekilde başlayan ve bir süre de öyle devam eden, binlerce kişinin katıldığı protesto yürüyüşü, gruptaki siyah giyimli bazı kişilerin polis araçlarını ateşe vermesi ve dükkan, kafe ve banka gibi yerlerin camlarını beyzbol sopaları ve çekiçlerle kırmasıyla şiddet gösterisine dönüştü. ImageGöstericilerin medya araçlarına da zarar verdiği gözlenirken, bir dükkânı yağmalama girişiminde bulunuldu.Göstericiler, ateşe verdikleri polis araçlarının üzerinde tepinip, araçları parçalamaya çalışırken, bir gösterici, bir polis aracının kırılmış camına molotof kokteyli attı.Polis, G-20 zirvesinin yapılacağı alana doğru ilerlemek isteyen bir grup göstericiyi geri çevirirken, bazı göstericiler polise şişeler fırlattı. Polisin, göstericileri dağıtabilmek için plastik kurşun da kullandığı ifade edilirken, gösteriler sırasında gün içinde en az 75 kişinin tutuklandığı da gelen bilgiler arasında.Olaylar, dünyanın en büyük ekonomilerine sahip ülkelerin liderlerinin G-20 zirvesi için toplandığı ve ikamet ettiği yerlerin sadece birkaç sokak ötesinde meydana geldi.Toronto'nun bazı caddeleri ve metro durakları trafiğe kapatılırken, olaylar nedeniyle normal dönemde çok işlek olan kimi kesimlerin "hayalet caddelere" dönüştüğü, kafeler ve bazı işyerlerinin kapandığı gözlendi. Kentteki büyük bir alışveriş merkezi de olaylar yüzünden kapatılan yerler arasında.Bu tür şiddet içeren gösterilere ve bu derece büyük güvenlik önlemlerine pek alışık olmayan Toronto halkının, olanları şaşkın bakışlarla izlemesi dikkat çekti.Olaylarla ilgili olarak Kanadalı yetkililerden de ardı ardına açıklamalar yapılıyor.Toronto Belediye Başkanı David Miller, protestocuların neden olduğu olaylardan üzüntü duyduğunu söyledi.İnsanların herhangi bir konuyu protesto etmelerinin, en doğal haklarından biri olduğunu ifade eden Miller, "Yüzleri maskeli, yakan yıkan insanlar var. Bunlar Torontolu olamaz. Zaten 200 kişi civarındalar. Olanlardan üzgünüm" dedi.Kanada Başbakanı Stephen Harper'ın sözcüsü Dimitri Soudas da, "İfade özgürlüğü demokrasimizin bir prensibi. Ancak bugün şiddete yol açan haydutlar hiçbir şekilde Kanadalılar'ın yaşam tarzını yansıtmıyor" ifadelerini kullandı.