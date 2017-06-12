T24 LogoT24 Logo
Spor

Kanada'da kazanan Hamilton

Sezonun 8. yarışı Azerbaycan Grand Prix'si, 25 Haziran'da yapılacak

12 Haziran 2017 12:33

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 7. yarışı Kanada Grand Prix'sinde, Mercedes takımının Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton birinci oldu.

Formula 1 sezonunun 7. mücadelesi, Kanada'nın Montreal kentindeki 4 bin 361 metrelik Gilles Villeneuve Pisti'nde 70 tur üzerinden yapıldı. Yarışa "pole pozisyonu"ndan başlayan Mercedes sürücüsü Lewis Hamilton, yerini mücadele sonuna kadar korudu.

Yarışa 5. sırada başlayan Red Bull-Tag Heuer'in Hollandalı pilotu Max Verstappen, iyi bir start alarak ikinci sıraya kadar yükselse de aracında yaşanan mekanik problem nedeniyle mücadele dışı kaldı.

İkinci sırada yarışa başlayan Ferrari'nin Alman pilotu Sebastian Vettel, startta Verstappen'in araç kanadına çarpması sonucu gerileyerek pite girmek zorunda kaldı. Sürücüler klasmanında lider durumdaki Vettel, 18.'liğe kadar gerilediği mücadelenin sonlarında toparlayarak 4. sıraya kadar yükseldi.

Starttan yarış sonuna kadar liderliği kimseye kaptırmayan Hamilton, 1.33.05.154'lük derecesiyle sezonun 3'üncü, kariyerinin 56'ncı birinciliğine ulaştı.

Kanada'da 6. kez zafere ulaşan Büyük Britanyalı sürücünün 19.8 saniye arkasında bitiş çizgisine gelen takım arkadaşı Fin pilot Valtteri Bottas 2'nci, liderin 35.3 saniye gerisindeki Red Bull-TAG Heuer'in Avustralyalı sürücüsü Daniel Ricciardo 3'üncü oldu.

Puanını 129'a çıkaran pilotlar klasmanı ikincisi Hamilton, lider Vettel ile arasındaki farkı 12'ye indirdi. İki sürücüyü, 95 puanla Bottas izledi.

Sezonun 8. yarışı Azerbaycan Grand Prix'si, 25 Haziran'da yapılacak.

 

ETİKETLER

HamiltonKanadaGrand Pix

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Mansur Yavaş duyurdu: Batıkent ve Ostim'deki ana isale hatları 30...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği'nin bulunduğu Yeşil Bölge'ye füze saldırısı...

Bağışıklık sisteminin yeni keşfedilen özelliği 'tüm kanserleri tedavi edebilir'...

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24