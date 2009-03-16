Kanada'da ilk terör suçlusu

Kanada tarihinde ilk defa bir kişi terör suçundan hüküm giydi ve 10 yıl hapse mahkum oldu.



Pakistanlı bir ailenin çocuğu olarak Ottawa'da doğan Momin Khawaja (29), terör kamplarında eğitim aldığı ve uluslararası terör gruplarına destek verdiği gerekçesiyle geçen yıl tutuklanmıştı.



ABD'deki 11 Eylül saldırılarının ardından Kanada'da 2001 yılında çıkarılan Anti-Terörizm Kanunu kapsamında yargılanan Khawaja'nın mahkemesi önceki gün sona erdi. Mahkeme Hakimi Douglas Rutherford, bu kararla terörizme asla hoşgörü gösterilmeyeceği mesajı vermek istediğini belirtti.



Öte yandan, Khawaja'ya verilen 5 yıl hapis ve 5,5 yıl da şartlı tahliye cezası, ülkede tartışmaya neden oldu. Anti-Terörizm Kanunu kapsamında suçlu bulunan birine daha ağır ceza verilmesi gerektiğini savunan Toronto Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Wesley Wark, ''Savcı iki defa ömür boyu hapis cezası talebinde bulunmuştu. En azından bunun birisi verilebilirdi'' dedi. (AA)