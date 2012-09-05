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Dünya

Kanada'da iktidara gelen ayrılıkçı parti liderine saldırı

Quebecois Partisi lideri Pauline Marois, Montreal kentinde bir konser salonunda zafer konuşması yaptığı sırada, bina dışında silahlı saldırı düzenlendi

05 Eylül 2012 13:18

Kanada'da Fransızca konuşulan Quebec bölgesinde, eyalet seçimlerini ayrılıkçı "Quebecois Partisi" kazandı. Ayrılıkçı partinin lideri zafer konuşması yaparken, düzenlenen silahlı saldırıda bir kişi öldü.
 
Kanada'nın Quebec bölgesinde, eyalet seçimlerini ayrılıkçı "Quebecois Partisi" az bir farkla kazandı. Quebec eyaletinde başbakan olması beklenen Quebecois Partisi lideri Pauline Marois, Montreal kentinde bir konser salonunda zafer konuşması yaptığı sırada, bina dışında silahlı saldırı düzenlendi. Pompalı tüfekle yapılan saldırıda 1 kişi öldü, bir kişi de ağır yaralandı.

"İngilizler uyanıyor" diye bağırarak çevreye ateş eden saldırganın, ayrıca konser salonunu yakmaya çalıştığı iddia edildi.

Polisin gözaltına aldığı 50 yaşındaki saldırganın, ayrılıkçı lider Pauline Marois'i hedef alıp almadığı henüz bilinmiyor.

Yara almayan Quebecois Partisi lideri Marois saldırıdan sonra tekrar kürsüye çıkarak zafer konuşmasını tamamladı ve taraftarlarını sakinleştirmeye çalıştı.


9 yıl sonra ayrılıkçılar iktidarda


Kanada'da 9 yıl aradan sonra Quebec'in bağımsızlığından yana olan bir lider iktidara geldi. Kanada'nın Quebec bölgesinde yaklaşık 8 milyon insan yaşıyor. Bunların yaklaşık 6 milyonu seçmen. Bölgede halkın büyük bir çoğunluğu Fransızca konuşuyor. Kanada'nın 10 eyaletinden biri olan Quebec'te anadil Fransızca. Diğer eyaletlerde ise anadil İngilizce.

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