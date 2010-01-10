Kanada'da idamlık gencin cezası affedildi

T24 - Yakınlarını ziyaret için iki yıl önce gittiği Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde kız arkadaşı yüzünden girdiği kavgada Suriyeli bir genci bıçaklayarak öldüren Suudi asıllı Kanada vatandaşı Muhammed Kuheyl'in idam cezası affedildi.



Suudi Arabistan Yüksek Mahkemesi, halka açık alanda başı kesilmek suretiyle ölüm cezasına çarptırılan Kanadalı gencin cezasını kaldırdı.



Kanada Dışişleri Bakanı Lawrence Cannon, yaptığı yazılı açıklamada, ''bir süreden beri bekledikleri güzel haberin geldiğini'' belirtti.



Cannon'ın sözcüsü Catherine Loubier ise, ''Davada her şey tam olarak sonuçlanmış değil. 200 kırbaç ve bir yıl hapis cezasına çarptırılan kardeşi Sultan Kuhayl'in dosyası çocuk mahkemesinden yetişkin mahkemesine alındı. Buradan Sultan için de ölüm cezası çıkabilir. Bakanlık olarak gelişmeleri izliyoruz'' dedi.

