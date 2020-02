Kanada'da hokey takımını taşıyan otobüsle kamyon çarpıştı: 14 ölü

Kanada'da buz hokeyi takımını taşıyan bir otobüsle kamyonun çarpışması sonucu 14 kişinin öldüğü bildirildi.

Yerel medyadaki habere göre, polis yetkilileri Saskatchewan eyaletine bağlı Tisdale kentinin kuzeyinde Humboldt Broncos buz hokeyi takımı üyelerini taşıyan otobüsle bir kamyonun çarpışması sonucu 14 kişinin yaşamını yitirdiğini söyledi.

This picture was just sent to us by a witness at the Humboldt Broncos crash. STARS dispatched, RCMP on scene. #sask #SJHL pic.twitter.com/vp4jbC8pUz