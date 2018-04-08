Spor
Kanada'da hokey takımını taşıyan otobüsle kamyon çarpıştı: 14 ölü
Takımın diğer yarısı hastaneye kaldırıldı
Kanada'da buz hokeyi takımını taşıyan bir otobüsle kamyonun çarpışması sonucu 14 kişinin öldüğü bildirildi.
Yerel medyadaki habere göre, polis yetkilileri Saskatchewan eyaletine bağlı Tisdale kentinin kuzeyinde Humboldt Broncos buz hokeyi takımı üyelerini taşıyan otobüsle bir kamyonun çarpışması sonucu 14 kişinin yaşamını yitirdiğini söyledi.
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