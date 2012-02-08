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Dünya

Kanada'da 'halkın güvenliği için' işkenceye vize

Kanada Halk Güvenliği Bakanı ülkenin gizli servisine, “Halkın güvenliği için işkence yapabilirsiniz” talimatı verdi.

08 Şubat 2012 02:00

T24 - Kanada Halk Güvenliği Bakanı ülkenin gizli servisine, “Halkın güvenliği için işkence yapabilirsiniz” talimatı verdi. Ülkede tartışama yaratan bu gelişme, muhalefet partilerinden büyük tepki aldı.

Bakandan işkenceye vize

Kanada Halk Güvenliği Bakanı Vic Toews’un, Kanada Gizli Servisi CSİS’e gerekli gördüğü istihbaratlara ulaşabilmesi için işkence yapabilme yetkisi vermesi ülkede yoğun şekilde tartışılıyor.


Bakan Toews, Federal Parlamento’da, Kanada Gizli Servisi CSİS’e, Kanada halkının can ve mal güvenliği söz konusu olduğunda ve kamu güvenliğinin tehlikede olduğu hallerde, ulaşılması gereken bilgiler için işkence yapabilecekleri talimatı verip vermediğine ilişkin soruyu yanıtlarken, “işkence ile elde edilen bilgilerin tamamına inanmak sakıncalı olabilir ama Kanada halkının can ve mal güvenliği söz konusu olduğunda, işkence ile de olsa elde edilen bilgileri nasıl yok sayabilirsiniz?” ifadelerini kullandı.


Kanada ulusal haber ajansı CanadianPress’in ele geçirip bir kısmını haberleştirdiği ve Bakan Vic Toews’un imzasıyla 2010 yılı Aralık ayında Kanada Gizli Servisi CSİS’e gönderilen iki sayfalık yazılı talimatın tam metni, ulusal güvenlik nedeniyle açıklanmıyor.



Hükümet işkenceyi destekliyor


Öte yandan Kanada Halk Güvenliği Bakanı Vic Toews’un, işkenceye izin verdiğini kabul etmesinin ardından muhalefet partilerine mensup milletvekilleri, Harper Hükümeti’nin işkenceyi desteklediğini ifade ettiler. Liberal Parti başkan vekili Bob Rae, Bakan Toews’a, “verdiğiniz bu talimatı, uluslararası hukuk kuralları ve Kanada kanunları nezdinde nasıl açıklayacaksınız?” diye sorarken, ana muhalefet partisi Yeni Demokrat Parti’den Jack Harris, “Bakan’ın talimatı, işkenceyi teşvik etmek ve desteklemektir” diye konuştu.


Uluslararası Af Örgütü Kanada Genel Sekreteri Alex Neve de yaptığı açıklamada, böyle prim verildiği sürece işkencenin devam edeceğini belirterek, “bunu bitirmek için güvenlik güçleri, bu andan itibaren işkence ile ilgili her iddianın üzerine gitmeli ve sorumluları afişe etmelidir” dedi.


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