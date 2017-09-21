Kanada'da gündem başkanın Star Wars çorapları

New York’ta düzenlenen ekonomi forumuna katılan Kanada Başbakanı Justin Trudeau, fikirlerinden çok Star Wars çoraplarıyla sosyal medyanın gündemine girdi.

NTV'nin haberine göre, Lincoln Center’daki Bloomberg Global Business Forum’da ve Bill ve Melinda Gates Vakfı’nın etkinliğinde görülen Trudeau, çoraplarıyla tüm dünyanın dikkatini çekti.

Ekonomik büyüme, yoksulluk, girişimcilik gibi konularda konuşan Trudeau, Star Wars karakteri Chewbacca’lı çorapları fark edilince, sosyal medyanın en çok konuşulan kişilerinden biri haline geldi.

Başbakanın bir Star Wars hayranı olduğunu ortaya seren çorapları nedeniyle pek çok sosyal medya kullanıcısı, Trudeau’yu öven tweet’ler attı.

Star Wars serisinin yapımcısı William Shatner da “Arkadaş olduğumuzu sanıyordum. Chewbacca’lı çorap mı?” diye esprili bir not yazdı.