Kanada'da fok avcılığına başbakan desteği

Kanada Başbakanı Stephen Harper,Kanada'nın başını çektiği fok avcılıgına destek vermek için fok eti yedi.
Yerli
Inuit usulü hazırlanan fok kaburgası ve karaciğeri yiyen bakan, böylece
hükümetin tüm itirazlara rağmen fok avcılığını desteklediğini göstermiş
oldu.
Daha önce de İngiltere Kraliçesi 2’nci Elizabeth’in temsilcisi olan
Genel Vali Michaelle Jean, katledilmiş bir fokun kalbini çiğ çiğ
yiyerek yerlilerin fok avcılığına arka çıkmıştı.
AB, Kanada’daki fok
avcılığına son verilmesi amacıyla fok eti ve ürünlerinin ithalatına
Temmuz ayında yasak getirmişti. Harper, “Söz konusu bu sektörde
uygulanan standartlar, hayvan ürünleriyle alakalı diğer sektörlerdeki
şartlardan daha iyidir” diye konuştu.
Fok avcılığında dünya şampiyonu
olan Kanada’da fok avcılığı için yılda 270 binlik kota uygulanıyor.
Kanada’yı Namibya, Grönland, Norveç ve Rusya izliyor.