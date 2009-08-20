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Dünya

Kanada'da fok avcılığına başbakan desteği

Kanada Başbakanı Stephen Harper,Kanada'nın başını çektiği fok avcılıgına destek vermek için fok eti yedi.

20 Ağustos 2009 03:00

Kanada Başbakanı Stephen Harper,Kanada'nın  başını çektiği fok avcılıgına destek vermek için fok eti yedi.

Yerli Inuit usulü hazırlanan fok kaburgası ve karaciğeri yiyen bakan, böylece hükümetin tüm itirazlara rağmen fok avcılığını desteklediğini göstermiş oldu.

Daha önce de İngiltere Kraliçesi 2’nci Elizabeth’in temsilcisi olan Genel Vali Michaelle Jean, katledilmiş bir fokun kalbini çiğ çiğ yiyerek yerlilerin fok avcılığına arka çıkmıştı.

AB, Kanada’daki fok avcılığına son verilmesi amacıyla fok eti ve ürünlerinin ithalatına Temmuz ayında yasak getirmişti. Harper, “Söz konusu bu sektörde uygulanan standartlar, hayvan ürünleriyle alakalı diğer sektörlerdeki şartlardan daha iyidir” diye konuştu. 

Fok avcılığında dünya şampiyonu olan Kanada’da fok avcılığı için yılda 270 binlik kota uygulanıyor. Kanada’yı Namibya, Grönland, Norveç ve Rusya izliyor.

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