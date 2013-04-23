T24 LogoT24 Logo
Dünya

Kanada’da El Kaide saldırısı önlendi

Kanada’da El Kaide bağlantılı iki kişinin bir yolcu trenine yönelik saldırısı önlendi

23 Nisan 2013 20:28

Amerika'da Boston saldırısı ile soruşturmalar devam ederken, Kanada’da El Kaide bağlantılı iki kişinin bir yolcu trenine yönelik saldırısının önlendiği açıklandı.

Kanadalı yetkililer, ‘El Kaide’nin İran’daki unsurlarından aldıkları destekle bir yolcu trenine yönelik saldırı planlayan iki yabancı uyruklu kişinin gözaltına alındığını’ açıkladı.

Yetkililerin açıklamasına göre, 30 yaşındaki Chiheb Esseghair ve 35 yaşındaki Raed Jaser, dün Montreal ve Toronto’da gözaltına alındı.

Zanlıların Toronto bölgesine bir yolcu trenine yönelik saldırı hazırlığı içinde olduğu, ancak bunu ne zaman yapmayı planladıklarının belirlenemediği açıklandı.

Güvenlik yetkilileri, zanlıların kapsamlı bir takip sonucunda yakalandığını, bu kişilerin Kanada vatandaşı olmadıklarını ve El Kaide’nin İran unsurları tarafından desteklendiğini belirttiler.

ABD Adalet Bakanlığı’ndan bir yetkilinin, Kanada’daki girişimle Boston’daki saldırılar arasında bir bağ olmadığını söylediğini bildirdi.

BBC TÜRKÇE

ETİKETLER

kanadael kaidesaldırı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Reuters, öldürülen komutan Süleymani'nin Irak'taki 'gizli toplantı'sını yazdı...

Metropoll Araştırma: Erdoğan'a görev onayı verenlerin sayısı düştü...

Marmaray'daki grafitilerin temizlenmesi için 55 bin lira harcanacak...

ABD, Kasım Süleymani'yi öldürme kararını nasıl aldı; Bloomberg suikastin arka...

Irak'taki ABD hedeflerine peş peşe saldırılar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24