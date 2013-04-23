Kanada’da El Kaide saldırısı önlendi

Amerika'da Boston saldırısı ile soruşturmalar devam ederken, Kanada’da El Kaide bağlantılı iki kişinin bir yolcu trenine yönelik saldırısının önlendiği açıklandı.

Kanadalı yetkililer, ‘El Kaide’nin İran’daki unsurlarından aldıkları destekle bir yolcu trenine yönelik saldırı planlayan iki yabancı uyruklu kişinin gözaltına alındığını’ açıkladı.

Yetkililerin açıklamasına göre, 30 yaşındaki Chiheb Esseghair ve 35 yaşındaki Raed Jaser, dün Montreal ve Toronto’da gözaltına alındı.

Zanlıların Toronto bölgesine bir yolcu trenine yönelik saldırı hazırlığı içinde olduğu, ancak bunu ne zaman yapmayı planladıklarının belirlenemediği açıklandı.

Güvenlik yetkilileri, zanlıların kapsamlı bir takip sonucunda yakalandığını, bu kişilerin Kanada vatandaşı olmadıklarını ve El Kaide’nin İran unsurları tarafından desteklendiğini belirttiler.

ABD Adalet Bakanlığı’ndan bir yetkilinin, Kanada’daki girişimle Boston’daki saldırılar arasında bir bağ olmadığını söylediğini bildirdi.

BBC TÜRKÇE