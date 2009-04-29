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Dünya

Kanada'da domuz gribi vakası 13'e yükseldi

29 Nisan 2009 10:34

Kanada'da saptanan 6 domuz gribi vakasına 7 yeni vaka daha eklendi.

Kanada Halk Sağlığı Teşkilatı Şefi Dr. David Butler-Jones, yaptığı açıklamada, "Ontario eyaletinde 4, Alberta eyaletinde 2 ve British Colombia'daki 1 yeni vakayla birlikte ülke genelindeki vaka sayısı 13'yükseldi" dedi.

Jones, domuz gribi şüphesiyle alınan kan örneklerinin incelenmesinin devam ettiğini ve yeni vaka saptanması halinde açıklama yapacaklarını kaydetti.

Öte yandan, salgının neden olduğu korku, insanların hastanelere akın etmesine yol açtı. Kendisinde en ufak halsizlik ya da ateş hissedenlerin kontrol için sağlık merkezlerine gitmesi, çalışanların işini de güçleştiriyor.

Halk sağlığı birimi yetkilileri, halktan soruna çözüm bulununcaya kadar Meksika'ya gitmemelerini istiyor. Yetkililer halka ellerini sıkça yıkamalarını, öksürme ya da hapşırma halinde ağızlarını mutlaka kapamalarını, kalabalık yerlerde bulunmak zorunda kalanların da maske kullanmalarını tavsiye ediyor

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