Kanada'da çayır yangını felakete dönüştü

T24 - Kanada'nın Edmonton kenti kırsalında geçen hafta başlayan çayır yangını, hız kesmeyen rüzgarla birlikte felakete dönüştü.





Yangın nedeniyle 72 evin boşaltılmasına karar verilen Thorhild'de, 100'ü aşkın kasaba sakini başka yerlere göç etmeye başladı. 200'ün üzerindeki itfaiyeci ve onlarca gönüllünün günde 14 saati aşan çabaları, yangının kontrol altına alınmasına yetmedi. Rüzgarın etkisiyle yayılan yangına karşı, yerleşim merkezlerinin çevreleri fıskiye sistemleri ile ıslatılıyor.





Binlerce hektar alanda etkili olan yangında, şu ana kadar 10'a yakın ev, ekili alan ve çiftlik hayvanı zarar gördü. Su bombası da dahil birçok söndürme tekniğinin kullanıldığı yangında, maddi zarara ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı. Yangında şu ana kadar herhangi bir can kaybı ya da yaralanma kaydedilmedi.