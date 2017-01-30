Kanada'da camiye saldırı; 6 ölü

Kanada'nın Quebec kentinde Quebec City İslam Kültür Merkezi'ndeki camide akşam namazı sırasında silahlı kişiler tarafından ateş açıldı. 3 silahlı saldırganın bulunduğu olayda 6 kişi hayatını kaybetti. Olayda çok sayıda yaralının olduğu öğrenildi. Polis saldırganlardan ikisinin yakalandığını bildirdi.

Quebec polisi, olayın ardından iki şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu. Emniyet yetkilileri, bölgede güvenliğin sağlandığını ve "durumun kontrol altında olduğunu" açıkladı.

Görgü tanıklarının yerel basına yaptıkları açıklamalara göre, saldırı 40 kadar Müslüman'ın yatsı namazını kılmak üzere camide bulunduğu sırada meydana geldi. Olay sonrası Quebec City İslam Kültür Merkezi'ne çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi.

Olay yeri görüntüleri:

"Allahu ekber diye bağırdı"

Radio Canada'ya konuşan bir görgü tanığı ise saldırganlardan birinin ateş ederken 'Allahu Ekber diye bağırdını öne sürdü.

Görgü tanığı "Biri ateş etmeye başladı. Ateş ederken 'Allahu Ekber' diye bağırdı. İbadet eden insanlara kurşunlar isabet etti. Kurşunlar benim de başımın üzerinden geçti" dedi. Tanık, saldırganların çok iyi Quebec aksanıyla konuştuğunu da söyledi.

Trudeau: Yastayız

Kanada Başbakanı Justin Trudeau saldırının ardından taziye mesajı yayımladı.

Trudeau, Twitter'dan paylaştığı mesajda, "Bu gece Kanadalılar Quebec City'deki camiye düzenlenen alçakça saldırıda öldürülen insanların yasını tutuyor" ifadesini kullandı ve olayda hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi.

Kanada Başbakanı Trudeau, daha sonra yaptığı açıklamada ise gerçekleştirilen eylemi, "Müslümanlara yönelik bir terör saldırısı" olarak tanımladı. Trudeau yayımladığı mesajda, "Bir ibadet ve sığınma mekanında Müslümanlara yapılan bu terör saldırısını kınıyoruz. Kanadalı Müslümanlar ulusal dokumuzun önemli bir unsurudur ve bu mantıksız eylemlerin toplumlarımızda, kentlerimizde ve ülkemizde yeri yoktur" dedi.

"Barbarca"

Quebec Eyaleti Başbakanı Philippe Couillard da Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, eyalet genelindeki güvenlik önlemlerinin artırıldığını duyurdu.

Couillard, "Quebec kesin olarak bu barbarca şiddeti reddediyor. Quebec'teki Müslüman halkla dayanışma içindeyiz ifadesini kullandı.

Kanada Müslümanlara kapısının açık olduğunu duyurmuştu

Quebec'teki saldırı, ABD'deki tartışmalı göçmen yasağının yürürlüge girmesi nedeniyle yaşanan kaos sonrası Kanada'nın Müslümanlara kapılarının açık olduğunu duyurmasının ardından geldi.

Kanada Göç Bakanlığı, söz konusu yasak nedeniyle ABD'ye gidemeyen ve Kanada'daki havalimanlarında mahsur kalan kişilere geçici ikamet izni verileceğini açıklamıştı.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau da Twitter hesabından "Kanada'ya hoş geldiniz" (#WelcomeToCanada) etiketiyle yayımladığı mesajında,"Dini ne olursa olsun zulümden, terörden, savaştan kaçanları Kanada ağırlayacaktır. Çeşitlilik bizim gücümüzdür” demişti.