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Dünya

Kanada'da camiye İslamofobik saldırı

Kur'an-ı Kerim yakan saldırganlar, caminin de camlarını kırdı

12 Ekim 2016 01:18

Kanada'nın Alberta eyaletine bağlı Calgary kentinde bir camiye, kimliği henüz belirlenemeyen kişilerce saldırı düzenlendi.

Güney Calgary İslam Merkezi camisinin giriş kapısının camlarını kıran saldırganlar, buradaki Kur'an-ı Kerim'i yaktı. Bu kişiler, camiye nefret söylemlerinin yer aldığı mektup da bıraktı. Saldırganların yakalanması için soruşturma başlatıldı.

Güney Calgary İslam Merkezi Başkanı Cüneyd Mahoon, yerel basına yaptığı açıklamada, ibadet yerlerine yönelik eylemlerin, "en aşağılık saldırılar" olduğunu söyledi.

"Herkes, sebebi ne olursa olsun bu tür saldırıların karşısında durmalı." diyen Mahoon, bu konuda alınacak tedbirler ve verilecek cezaların caydırıcı olması gerektiğini vurguladı.

İslam'ın Müslümanlara sevgiyi öğütlediğini belirten Mahoon, şöyle konuştu:

"Komşularımızın acılarıyla dertlenmek, sevinçlerini paylaşmak, dinimizin emridir. Bu saldırıyı kim yaptıysa, affetmeye hazırız. Ona ya da onlara, barış, sevgi ve hoşgörümüzü sunuyoruz. Burası evimiz. Çocuklarımız burada doğdu ve burada yaşayacak. Birlikte yaşamayı öğrenmemiz lazım.",Calgary Müslümanlar Konseyi de yaptığı yazılı açıklamada saldırıyı kınadı. Polisin olaya el koyduğuna işaret edilen açıklamada, konu hakkında bilgisi bulunanların polise yardımcı olması istendi.

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