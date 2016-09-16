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Dünya

Kanada'da cami kundaklandı

İbrahim Camii'ne düzenlenen saldırının faili yakalandı

16 Eylül 2016 00:51

Kanada'nın Hamilton kentindeki İbrahim Camii, dün gece kundaklandı. Polis, mahalle sakinlerinin yardımıyla zanlıyı yakaladı. İbrahim Camii Başkanı Sayed Hüsrev Haşimi, yaptığı açıklamada, daha önce defalarca saldırı yaşamalarına karşın ilk kez bu kadar ciddi bir saldırı ile karşı karşıya kaldıklarını açıkladı.

Hamilton Polisi'nin açıklamasına göre, şehrin iki ana caddesinden biri olan King Street'te dün gece yarısı yaşanan kundaklama olayı, çevre sakinlerince farkedildi. Derhal 9-1-1 acil hattını arayan mahalle sakinlerinden bir kısmı, evlerindeki yangın söndürücülerle olaya müdahale etti. Bu arada kaçmaya başlayan kundakçı da, bazı mahalle sakinleri tarafından takip edildi.
 

İlk kez bir fail yakalandı


Olay yerine gelen polisle temas kuran mahalle sakinleri, kundakçının girdiği binayı polise gösterdi. Polis ekiplerince binaya yapılan operasyonda, camiyi kundaklayan ve ismi açıklanmayan 34 yaşında bir erkek yakalandı. Kundaklama ve binaya zarar verme suçundan gözaltına alınan şahıs, işlemlerinin tamamlanmasının ardından mahkemeye çıkarılacak. Son olayla birlikte Hamilton kentinde ilk kez bir camiye yapılan saldırının faili de yakalanmış oldu. Hamilton'da bulunan altı mescitte daha önce yaşanan irili, ufaklı İslamofobik saldırıların failleri bulunamamıştı.

Bu arada İbrahim Camii Başkanı Sayed Hüsrev Haşimi, yaptığı açıklamada, daha önce defalarca saldırı yaşamalarına karşın ilk kez bu kadar ciddi bir saldırı ile karşı karşıya kaldıklarını söyledi.

Haşimi, "Bu bir nefret saldırısı, İslamofobik bir saldırı. Bizim hem mahalle sakinleri ile hem de Hamilton toplumu ile çok sağlıklı ilişkilerimiz var. Böylesi ciddi bir durumu daha önce yaşamamıştık." dedi.

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