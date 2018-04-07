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Dünya

Kanada'da buz hokeyi takımını taşıyan otobüsle kamyon çarpıştı; 14 ölü

Kafilede 28 kişi bulunuyordu

07 Nisan 2018 15:32

Kanada'da buz hokeyi takımını taşıyan bir otobüsle kamyonun çarpışması sonucu 14 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Yerel medyadaki habere göre, polis yetkilileri Kanada'nın Saskatchewan eyaletine bağlı Tisdale kentinin kuzeyinde Humboldt Broncos buz hokeyi takımı üyelerini taşıyan otobüsle bir kamyonun çarpışması sonucu 14 kişinin yaşamını yitirdiğini söyledi.

Yetkililer, 28 kişinin bulunduğu otobüsteki diğer 14 kişinin hastaneye götürüldüğünü ifade ederek, tedavi altına alınanlardan 3'ünün durumunun ağır olduğunu belirtti.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, kazada hayatını kaybedenlerin yakınlarına baş sağlığı dileğinde bulunarak, "Ailelerinin neler yaşadığını tasavvur edemiyorum, kalbim bu korkunç trajediden etkilenen herkesle." ifadelerini kullandı.

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