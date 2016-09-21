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Dünya

Kanada'da bomba alarmı; 19 bin öğrenci tahliye edildi

Kanada’nın iki eyaletinde 60’ın üzerinde okul, bomba ihbarı nedeniyle tahliye edildi

21 Eylül 2016 22:55

Kanada’nın Prince Edward Island bölgesinde polise yapılan bomba ihbarı üzerine bölgede bulunan 60 okul tahliye edildi, tahliye edilen öğrenci sayısı 19 bin olarak açıklandı.

Kanada Kraliyet Atlı Polisi (RCMP), Prince Edward Island (PEI) Birimi Sözcüsü Sherry MacDougall, yaptığı yazılı açıklamada eyaletteki tüm okulların boşaltıldığını duyurdu. Sözcü, okullardaki öğrencilerin güvenli alanlara alındığını ve ailelere teslim edildiğini belirtti, bomba ihbarına ait detaylı bilgi paylaşmadı.

 

19 bin öğrenci tahliye edildi

 

PEI Eyaleti Okullar Yönetimi’nden yapılan açıklamada da eyalet genelindeki 56 okulda eğitim-öğretim gören 19 bin öğrencinin güvenli şekilde tahliye edildiği ifade edildi. Prince Edward Island Üniversitesi de tüm kampüslerin kapatılıp boşaltıldığını açıkladı.

 

Şu ana kadar gözaltı yok

 

Öte yandan, bomba tehdidi nedeniyle Nova Scotia eyaletinin başkenti Halifax ve Sydney kentlerindeki okullar da boşaltıldı. RCMP yetkilileri, Nova Scotia Community College’ın Halifax ve Sydney Kampüsleri ile Cape Breton Üniversitesinin tahliye edildiğini açıkladı. Polis yetkilieri, her iki eyaletteki bomba ihbarlarına ilişkin şu ana kadar herhangi bir gözaltı olmadığını bildirdi.

 

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