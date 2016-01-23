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Dünya

Kanada'da bir okula saldırı; 5 kişi hayatını kaybetti

Silahlı saldırı gerçekleştiren saldırganın yakalandığı belirtildi

23 Ocak 2016 10:44

Kanada'nın Saskatchewan bölgesinde bir okula silahlı saldırı düzenlendi. “Çok sayıda” yaralının olduğunun belirtildiği saldırıya ilişkin Kanada Başbakanı Justin Trudeau en az beş kişinin öldüğünü, saldırganınsa kontrol altına alındığını duyurdu.

Kanada Başbakanı Trudeau'nun 5 olarak açıkladığı ölü sayısını Kraliyet Atlı Polisi Saskatchewan Eyalet Şefi 4 olarak düzeltirken, yaralananlar için ‘’çok sayıda’’ ifadesini kullandı.

Saldırı La Loche'un 600 kilometre kuzeyindeki Saskatoon kentinde meydana geldi. Saldırının meydana geldiği La Loche Okulu, giriş ve çıkışlara kapatılırken, polis saldırganın yakalandığını açıkladı. Belediye yetkilileri,  saldırının okul yerleşkesinde Dene Binası'nda gerçekleştiğini ve bu binada 7 ile 12 yaş arasındaki çocukların eğitim gördüklerini belirtti.

Saskatchewan Bölgesinin resmi sosyal medya sayfasında 'acil durum' nedeniyle iki okulun daha kapatıldığı duyuruldu. La Loche okulunda yaklaşık 900 öğrenci eğitim alıyor. Görgü tanıkları okuldan çığlıklar yükseldiğini ve en az 12 el ateş açıldığını belirtti.

 

Başbakan’dan açıklama

 

Kanada Başbakanı Justin Trudeau saldırılarda en az 5 kişinin öldüğünü açıkladı. İki kişininse durumunun ciddiyetini koruduğunu belirtti. Trudeau, şüpheli saldırganın gözaltına alındığını ve durumun kontrol altında olduğunu söyledi. Kanada Başbakanı ayrıca okula yönelik silahlı saldırıların her ebeveynin korkulu rüyası olduğunu belirtti.

Kanada Başbakanı Trudeau'nun 5 olarak açıkladığı ölü sayısını Kraliyet Atlı Polisi Saskatchewan Eyalet Şefi 4 olarak düzeltirken, yaralananlar için ‘’çok sayıda’’ ifadesini kullandı     

ABD'ye göre daha katı silah taşıma ve kullanma yasalarına sahip olan Kanada'da bu gibi silahlı saldırılar oldukça nadir yaşanıyor.

Ülkede okula yönelik en kanlı silahlı saldırı 1989 yılında yaşanmıştı. Montreal'de düzenlenen saldırıda 14 üniversite öğrencisi yaşamını yitirmişti.

 

 

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