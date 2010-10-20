Kanada'da bir müslüman belediye başkanı seçildi

T24- İşletme profesörü olan 38 yaşındaki Nenshi, Calgary kentindeki seçime 'odasında oturan değil, halkın arasında olan başkan' sloganı ile girmişti.



Kanada'da ilk kez bir Müslüman aday, belediye başkanı seçildi.



Kanada'nın Calgary kentinde yapılan yerel seçimlerde aday olan Naheed Nenshi, oyların yüzde 40'ını alarak belediye başkanı oldu.



Kanada'nın önemli şehirlerinden Calgary'nin Mount Royal Üniversitesi'nde İşletme Profesörü olan 38 yaşındaki yeni belediye başkanı, Calgary Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra Harvard Üniversitesi'nde kamu yönetimi masteri yaptı.



Naheed Nenshi, ''odasında oturan değil, halkın arasında olan başkan'' sloganı ile etkili bir seçim kampanyası yürüttü.



Bir süredir yerel bir radyoda Salı sabahları 'Calgary Eyeopener' isimli programla şehrin sorunlarına farklı yaklaşımlar getiren Nenshi, Pembe 'Devrim' adını verdiği kampanyası için, ''Bugün, dünden çok farklı bir Calgary'ye gözlerimizi açtık. Tıkanan sistemi nasıl açacağımızı ve bunu hep birlikte nasıl başaracağımızı tüm ülke görecek'' dedi.



''Sürpriz değil''



Naheed Nenshi'nin başkan seçilmesiyle ilgili bir açıklama yapan Kanada İslam Kongresi Başkanı Dr. Ziyad Deliç, ''Bu doğal bir gelişme. Biz Müslümanlar olarak bu ülkede genç bir toplumuz. Müslüman toplumun farklı ülkelerden gelen üyeleri, çok zor şartları geride bırakarak buraya gelebildi. Şimdi, bir parçası olduğumuz Kanada toplumuna, değerlerimiz göstermenin zamanı. Naheed Nenshi'nin seçilmesi, bu yüzden sürpriz olmadı'' şeklinde konuştu.



