Kanada'da bir kuş yuvası nedeniyle on binlerin katılacağı festival ertelenebilir

Kanada'nın önemli müzik festivallerinden Ottawa Bluesfest, bu yıl kendi küçük ama etkisi büyük bir engelle karşı karşıya: Festivalin ana sahnesinin kurulacağı yere yuva yapan bir kuş.

Yağmur kuşu ve dört yumurtası, 5 Temmuz'da başlaması planlanan festivalin açılışını geciktirebilir.

Ana sahnenin kurulumuna Salı başlanması planlanıyor.

Kanada yasalarına göre kuş ve yuvasını federal hükümetin izni olmadan taşımak yasak.

Konuyla ilgili BBC'ye bilgi veren Bluesfest iletişim direktörü AJ Sauve, federal hükümetten kuşu ve yumurtaların taşımak için izin beklediklerini söyledi ve ekledi:

"Ornitoloji hakkında bu kadar çok şey öğreneceğimi tahmin etmezdim."

Yağmur kuşları nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olmasa da Kanada ve ABD'de federal koruma altındaki göçmen kuşlar statüsünde yer alıyor.

Her yıl Kuzey Amerika çapından on binlerce kişinin katıldığı Ottawa Bluesfest'in bu yılki programında Beck, Bryan Adams ve Dave Matthews Band de yer alıyor.

Organizatörler ana sahneyi kuracakları yeri değştireler bile alana gelecek kalabalığın kuşu korkutması ve kuşun yumurtalarını bırakarak kaçmasından endişeleniyor.

Pazartesi günü gazetecilere konuşan Bluesfest Direktörü Mark Monahan, "Bu son dönemlerde karşımıza çıkan en çetin engel oldu ama aşacağımızı hissediyorum" dedi.

Yağmur kuşları insanların değiştirdikleri coğrafyalarda ve bitki örtüsü bulunmayan yerlerde yuva kurabiliyorlar.