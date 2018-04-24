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Dünya
Deutsche Welle

Kanada'da araç yayaların arasına daldı

Beyaz bir minibüs Kanada'nın Toronto kentinin işlek bir caddesinde yayaların arasında daldı. Polis, aracın şoförünün gözaltına alındığını duyurdu. Olayda yaralananların sayısı konusunda ise kesin bir bilgi verilmedi.

24 Nisan 2018 01:23

Kanada’nın en büyük kenti Toronto'nun kalabalık bir caddesinde bir minibüs yayaların arasına daldı.

Toronto polisinin aktardığı bilgiye göre Pazartesi günü öğle saatlerinde beyaz bir minibüs kentin kuzeyinde yer alan bir caddede kaldırıma çıktı ve birçok yayaya çarptı. Polis ilk açıklamasında sekiz ila 10 yayanın yaralandığını belirtirken, daha sonra yaptığı açıklamada kaç kişinin yaralandığı ve yaralıların durumları ile ilgili kesin bir bilginin olmadığını açıkladı.

Polis ayrıca minibüsün şoförünü gözaltına aldıklarını aktardı. Polis bölgeyi trafiğe ve insan geçişine kapatırken, bölgedeki metro ulaşımı da durduruldu. Olayın kaza mı olduğu yoksa kasten mi gerçekleştirildiği henüz bilinmiyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan Kanada Başbakanı Justin Trudeau, soruşturmanın devam ettiğini ve olayla ilgili daha fazla bilgi sahibi olduklarında açıklama yapacaklarını söyledi.

Olayın meydana geldiği yer, şehir merkezine 18 kilometre uzaklıkta yer alıyor. Şehrin merkezinde Pazar ile Pazartesi günleri G7 dışişleri bakanları toplantısı yapılmıştı. Olayın G7 toplantısıyla bir alakasının olup olmadığı henüz bilinmiyor.

dpa,rtr/DÇÜ,BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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BeyazKanada TorontoTorontoPazartesiKanada Başbakanı Justin TrudeauPazarDeutsche Welle Türkçe

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