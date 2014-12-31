Kanada'da aile içi katliam; 9 ölü

Kanada'da ailesinden 8 kişiyi öldüren bir kişi intihar ederek yaşamına son verdi.

Polis, ihbar üzerine gittiği bir evde 3 kadın, 2 erkek ve 2 çocuk cesedi buldu. Günün ilerleyen saatlerinde polise, 7 cesedin bulunduğu eve yakın iki farklı yerde, iki ceset olduğu yönünde bir ihbar daha geldi.

Polisler, gittikleri evde bir kişinin cesedini, bir lokantada da intihar eden kişinin cesedini buldu.

Edmonton polis şefi, üç olayın birbiriyle bağlantılı ve hayatlarını kaybedenlerin de akraba olduğunu kaydetti ve olayı, trajik bir aile içi şiddet olayı olarak niteledi.

Benzer bir olay, Avustralya'da meydana gelmiş ve bir kadın, 7 çocuğu ve yeğenini öldürmekten gözaltına alınmıştı.