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Dünya

Kanada'da 6,7 şiddetinde deprem oldu

Kanada'nın batısındaki Vancouver Adası açıklarında 6,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

10 Eylül 2011 03:00

T24 - Kanada'nın batısındaki Vancouver Adası açıklarında 6,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.


Depremin, Kanada'nın batı kıyısındaki Vancouver kentinin 281 kilometre açığında ve 26 kilometre derinlikte meydana geldiği bildirildi.


Vancouver'daki görgü tanıkları, deprem sırasında kent merkezindeki binaların sallandığını, ancak herhangi bir can ya da mal kaybı yaşanmadığını söyledi.


Öte yandan, Pasifik Tsunami Uyarı Merkezi, depremin ardından tsunami uyarısında bulunulmadığını açıkladı.


Deprem, ABD'nin Seattle kentinde de hissedildi. Seattle polisi, ilk belirlemelere göre can ya da mal kaybının söz konusu olmadığını bildirdi.

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