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Dünya

Kanada'da 6.2 büyüklüğünde deprem

Deprem ülkenin batısında Alaska sınırına yakın bir noktada meydana geldi

01 Mayıs 2017 21:14

Kanada'nın batısında Alaska sınırına yakın bir bölgede deprem meydana geldi. Depremin 6.2 büyüklüğünde olduğu belirtildi.

USGS internet sitesinden yaptığı açıklamada, depremin, Alaska'nın Skagway şehrinin 55 mil batısında yer alan yaklaşık 300 nüfusa sahip bir köyü vurduğu belirtildi. USGS, depremden hemen sonra ön tahmin olarak 6.5 raporunu verdi.

Deprem sonrası en az 3 artçı sarsıntının gerçekleştiği ve daha fazlası da beklendiği söylendi. 

Depremde herhangi bir yaralanmanın olmadığı bildirildi.

 

 

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