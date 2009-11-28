Kanada yeniden F1 takviminde

T24 - 2009 yılında Formula 1 takviminden çıkarılan Kanada Grand Prix'sinın 2010 yılında yeniden yarış takvimine alındığı açıklandı.



Uluslararası Otomobil Birliği, 2008 yılında borçlarını ödeyemez hale gelen Kanada yarışlarının 2009 yılında yapılmasına izin vermemişti. Formula 1'in Kanada ayağının tekrar düzenlenebilmesi için devlet ve turizm dairesinden yıllık 15 milyon dolar yardım desteğini alan Kanadalı yetkililer, Formula 1 ile yeniden anlaştı.



Formula 1'in Kanada ayağının 11-13 Haziran 2010 tarihinde Montreal'de düzenleneceği açıklandı.



Kanada'da her yıl düzenlenen Formula 1 yarışlarını 300 bin seyircinin izlediği bildirildi.

