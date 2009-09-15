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Spor

Kanada yeniden F1 takviminde

Mali sorunlar nedeniyle F1 takviminden çıkarılan Kanada GP'si yeniden takvime alınırken Lotus F1'e geri döndü.

15 Eylül 2009 03:00

Kanada Grand Prix'si, gelecek yıldan itibaren yeniden Formula 1 takviminde yer alacak.

Kuzey Amerika'da yapılan tek Formula 1 yarışı olan ve mali sorunlar nedeniyle bu sezon takvimden çıkarılan Kanada Grand Prix'si, gelecek sezondan itibaren yeniden koşulacak.

1978 yılından bu yana Montreal Pisti'nde yarışlara ev sahipliği yapan Kanada, 1987 yılından sonra ilk kez bu sezon takvimden çıkarılmış, yerine Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenen Abu Dabi Grand Prix'si alınmıştı.

Lotus pistlere geri döndü

Uluslararası Otomobil Sporları Federasyonu (FIA), 2010 sezonunda yarışacak 13. takımın adını, “Lotus” olarak açıkladı.

1994 yılından bu yana, Formula 1 pistlerinde yer almayan, Malezya Hükümeti ve Malezyalı iş adamlarınca desteklenen, İngiltere orjinli Lotus takımı, 16 yıl aradan sonra yeniden yarışlarda mücadele edecek.

Öte yandan FIA, daha önce, gelecek sezon yarışlardan çekileceğini açıklayan, ancak fikir değiştiren BMW Sauber'den gelen başvuruyu reddederken, kontenjanda yer açılması halinde, bu takımın da 2010 sezonunda yarışabileceğini belirtti.

FIA yönetimi, takım sayısının, 14'e çıkarılma ihtimalinin de bulunduğunu kaydetti.

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