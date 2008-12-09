Kanada ve Slovakya faiz indirdi

Ekonomide canlanma sağlamak için Slovakya Merkez Bankası faiz oranlarını çeyrek puan, Kanada ise 0.75 puan indirdi.



Slovakya, ekonomide canlanma sağlamak için faiz oranlarını indirdi.



Slovakya Merkez Bankası, faiz oranlarını çeyrek puan indirerek, yüzde 2,5'e çekti. Ekonomik krizle mücadele eden Slovakya, 1 Ocak 2009'dan itibaren Euro kullanmaya başlayacak.



Kanada Merkez Bankası da küresel durgunlukla mücadele çerçevesinde faiz oranlarını düşürdü.



Banka, faizi 0,75 puan indirerek, yüzde 1,5 düzeyine çekti. Yüzde 1,5 oranındaki faiz düzeyi, son 50 yılın en düşük faiz oranı olarak kabul ediliyor.

