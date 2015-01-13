Kanada vatandaşlığına tüm meslek grupları başvurabilecek

Göçmenlere yeniden kapılarını açan Kanada, vatandaşlık başvuruları için 2015 yılında tüm meslek gruplarından bireylerin yanında girişimciler ve çiftçileri de kabul edecek. Yeni göçmen politikasına bağlı olarak 2015’te 285 bin göçmen alacak olan Kanada’da, en çok mühendislik, finans, sağlık ve pazarlama mesleklerinde eğitimli ve deneyimli bireylere ihtiyaç duyuluyor.

DHA’da yer alan habere göre, Kanada’nın yeni yıldaki göçmenlik politikalarına ilişkin bir açıklama yapan Yeni Bir Hayat Yurtdışı Yaşam, Sağlık ve Eğitim Merkezi Genel Müdürü Şevki Akaydın, diğer ülkelerden farklı olarak göçmenlik başvurusu kabul edilen herkes Kanada’ya adım attığı andan itibaren ömür boyu yaşama hakkına sahip olduğunu söyledi ve ekledi:

"Kanada’da 3 yıl yaşadıktan sonra ise elde edilen Kanada vatandaşlığı hakkı ile birlikte Kanada pasaportu sahibi olunuyor. Böylece seçimlere katılma, hatta milletvekili adayı olma şansı bile edinilebiliyor. Kanada vatandaşlığı dünya genelinde en hızlı alınan vatandaşlıklardan birisidir. 2014 yılında 290,000 kişi Kanada vatandaşı olmaya hak kazandı."

Ekonomik boyut hakkında da bilgi veren Akaydın, Kanada’ya ilk yerleşen bir kişinin yıllık ortalama 45-50 bin dolar dolayında bir gelir elde edeceğini ifade ederek, iş tecrübesi ve mesleğine göre bu gelirin daha da yukarı çıkabileceğini belirtti.

İyi düzeyde İngilizce ya da Fransızca

Kanada’nın göçmenlik programları şu alanları kapsıyor:

Nitelikli Göçmenlik Programı: 2015 yılında her meslek grubundan 51 bin başvurunun değerlendirileceği bu programda en az 2 yıllık üniversite mezunu olmak, mezun olunan alanda en az bir yıllık iş tecrübesine sahip olmak ve iyi düzeyde İngilizce veya Fransızca bilmek şartları aranıyor. 2014 yılında sadece 50 meslek dalından başvurular kabul edilirken, 2015 yılında tüm meslek gruplarında çalışan kişiler başvuru yapabilecek."

Quebec Nitelikli Göçmenlik Programı: İyi düzeyde Fransızca bilen, en 2 yıllık üniversite mezunu olan ve belirli bir iş deneyimine sahip olan adaylar Kanada’nın Quebec eyaletine başvurmak için başvuru yapabilir.

Quebec Girişimci Program: Quebec eyaletinde iş kurmak isteyen iş adamlarına ve girişimcilere yöneliktir. 300 bin Kanada doları mal varlığı veya nakdi bulunan ve Quebec eyaletinde en az 100 bin Kanada doları tutarında sermaye ile iş kurmak isteyen kişiler başvuru yapabiliyor. İngilizce veya Fransızca bilgisi ve 2 yıllık girişimcilik deneyimi aranıyor.

Quebec Yatırımcı Programı: Quebec eyaletinin sunduğu ve Kanada’da çalışmak veya iş kurmak istemeyen varlıklı kişilere hitap eden bir göçmenlik program kapsamında 1 milyon 600 bin Kanada doları tutarında mal veya nakdi olan kişiler başvuru yapabiliyor. Bu program için Fransızca veya İngilizce bilme şartı aranmıyor.

Bölgesel Göçmenlik Programları: Kanada’nın birçok eyaleti özel bölgesel göçmenlik programları sunuyor ve kriterleri her eyalette farklılık gösteriyor.

Kanada Self Employed Göçmenlik Programı: Sanat, kültür ve spor alanlarında serbet olarak çalışan ve iyi düzeyde İngilizce bilgisine sahip kişiler bu programa başvurabiliyor. Ses sanatçıları, yapımcılar, yönetmenler, radyo, televizyon ve sinema alanında çalışanlar, spor eğitmenleri gibi çok farklı meslek gruplarında kişilere açık bir programdır.

Tarım Alanında Göçmenlik Programı: Çiftçilik tecrübesine sahip olan, orta üstü İngilizce bilen ve Kanada’da bir tarım arazisi alarak veya kiralayarak bunu işletmek isteyen kişiler bu programa başvurabiliyorlar.

Kanada Tecrübesi Göçmenlik Programı: Kanada’da en az bir yıllık sertifika, diploma gibi yüksek öğrenim gören kişiler öğrenimleri sonunda bir yıl ve üzeri bir çalışma iznine sahip oluyorlar. Kanada’da en az bir yıl full time olarak çalıştıktan sonra Kanada’ya bu program çerçevesinde göçmenlik başvurusu yapabiliyorlar.