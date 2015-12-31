Kanada uçağı türbülansa girdi; 21 yaralı

Şanghay-Toronto seferini yapan Kanada Havayolları uçağının türbülansa girmesi sonucu üçü çocuk 21 yolcu yaralandı.

332 yolcusu ve 19 kişilik mürettabatı olan Boeing 777 tipi uçak Calgary'ye acil iniş yaptı.

Sekiz yolcunun bel ve boyunlarına darbe aldığı ancak durumlarının stabil olduğu açıklandı.

Kanada Havayolları'nın (Air Canada) İcra Kurulu Başkanı Klaus Goersch, yolcuların "çok rahatsız edici bir deneyim yaşadıklarını" söyledi.

Yi Lee adlı bir yolcu yaşadıklarını anlatırken, "Uçak bir anda sarsılarak aşağı gitmeye başladı. Herkes çok korktu. Yanımda oturan kız uyuyordu. Bir anda yukarı uçtu" dedi.