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Kanada, "Türkiye'ye seyahatleri erteleyin" uyarısını geri çekti

Kanadalılardan gösterilerin yapıldığı bölgelerden uzak durmaları istendi

13 Ağustos 2016 11:39

Kanada, Türkiye'de geçen aylarda yaşanan terör saldırıları sonrası vatandaşlarına koyduğu seyahat uyarısını kaldırdı.

Kanada'nın tüm resmi kurumlarının duyurularının aktarıldığı Government of Canada isimli resmi devlet sisteminden yapılan açıklamada, daha önceki "Zorunlu olmayan seyahatlerinizi erteleyin." çağrısı, yerini "Türkiye için zorunlu olmayan seyahatlere karşı bir tavsiye yoktur." ifadesine bıraktı.

Duyuruda, Kanadalılardan gösterilerin yapıldığı bölgeler ile suç işlenme ihtimali bulunan mahallerden uzak durmaları ve dikkatli olmaları da istendi.

Önceki duyuruda yer verilen "Suriye sınırına 10 kilometre mesafede kalan yerlerden uzak durun. Hakkari, Siirt, Şırnak, Mardin, Şanlıurfa, Kilis, Tunceli, Batman, Muş, Diyarbakır ve Hatay'da zorunlu olmayan seyahatlerinizi erteleyin." önerisi ise değiştirilmedi.

Kanada devleti, en son geçen mart ayında yaşanan terör saldırıları üzerine, Türkiye'ye seyahat edecek vatandaşları için "Zorunlu olmayan seyahatlerinizi erteleyin." ikazı yayınlamıştı.

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