Kanada: Türkiye'ye ihraç edilen askeri teçhizatlar Karabağ'da kullanılıyor

Trudeau, Türkiye'ye ihraç edilen insansız hava aracı teknolojilerinin Dağlık Karabağ'da kullanıldığına dair iddiaların soruşturulacağını dile getirdi. Trudeau gazetecilere verdiği demeçte, "Kullanılmış olabilecek Kanada askeri teçhizatıyla ilgili olarak, Dışişleri Bakanı soruşturma başlattı" dedi.

Kanada merkezli sivil toplum kuruluşu Project Ploughshares, Azeri hava kuvvetleri tarafından yayınlanan videolarda görülen drone'ların, L3Harris Technologies LHX.N. şirketinin Kanada birimi olan L3Harris Wescam tarafından üretilen görüntüleme ve hedefleme sistemleriyle donatıldığını öne sürdü. Globe and Mail gazetesi, şirketin bu yılın başlarında Baykar'a görüntüleme ve hedefleme sistemi ihraç etmek anlaşma yaptığını aktardı.

Trudeau, "Kanada'nın insan haklarının ihlal edilmemesine ilişkin beklentilerine her zaman saygı duyulması son derece önemlidir" ifadelerini kullandı.