Kanada: Taliban'ı yenmemiz mümkün değil

Kanada Başbakanı Stephen Harper, Afganistan'daki Batılı güçlerin tek başlarına Taliban'ı yenmeyi başaramayacağını söyledi.



Harper, Amerikan CNN televizyonunda yayımlanan açıklamasında, "Sadece Afganistan'da kalarak bu savaşı kazanamayacağız. Aslında hiçbir zaman isyanla başa çıkamayacağız. Afganistan'ın tarihiyle ilgili bilgime göre, bu ülkede muhtemelen her zaman bir isyan vardı" dedi. Kanada Başbakanı Harper, Afganistan'da isyanı yönetebilecek bir hükümetin olmasını hedef gösterdi.



Kanada'nın "The Globe and Mail" gazetesinin internet sitesinde ise ilk kez Harper'ın Taliban militanlarını askeri olarak yenmenin mümkün olmadığını bu kadar açık biçimde ifade ettiği yorumu yapıldı.



Kanada'nın Afganistan'da yaklaşık 2 bin 700 askeri görev yapıyor. Askerlerin görev süresinin 2011'de tamamlanması planlanıyor.



ABD'ye geçen hafta ziyarette bulunan Harper, Amerikan medyasına açıklamalarda bulunmuştu. Wall Street Journal gazetesinde yayımlanan bir demecinde Harper, Afganistan'a 17 bin asker daha gönderilmesine yeşil ışık yakan ABD Başkanı Barack Obama'nın bu kararından memnun olduğunu belirtmiş, ancak Obama'dan bu ülkedeki hedeflerini özenle değerlendirmesini, hedeflerinin ulaşılabilir ve gerçekçi olmasını istemişti.