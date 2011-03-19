-KANADA SAVAŞ UÇAKLARI 2 GÜN İÇİNDE LİBYA SEMALARINDA OLACAK OTTAWA - (A.A) - 19.03.2011 - Kanada Dışişleri Bakanı Lawrence Cannon, ülkesinin Libya konusunda tüm seçeneklere hazır olduğunu söyledi. CBC Radio'nun The House programına konuşan Kanada Dışişleri Bakanı Lawrence Cannon, ''Kanada Libya konusundaki tüm seçeneklere hazır ve açıktır'' dedi. Bakan Cannon bu kararın, Libya'da bir kara harekatı yapılması halinde Kanada'nın da katılımı anlamına gelip gelmediği şeklindeki soruyu, "eğer masum halkı o katilin elinden kurtarmak için buna karar verilirse, evet buna da katılırız" dedi. Bakan Cannon, bu konunun Başbakan Stephen Harper'ın kendisi ve Kanada Genelkurmay Başkanı General Walt Natynczyk ile birlikte yaptığı görüşmede ele alındığını söyledi. Öte yandan, Fransa'nın başkenti Paris'teki Libya Zirvesi devam ederken, Fransız ve İtalyan savaş uçaklarının Libya hava sahasında başladıkları uçuşlarına, Kanada savaş uçaklarının da 2 gün içinde katılacağı açıklandı. Kanada Başbakanı Stephen Harper'ın basın sözcüsü Andrew MacDougall, basın kuruluşlarıma e-posta yoluyla yaptığı açıklamada, Kanada Hava Kuvvetleri'ne bağlı 6 savaş uçağının 2 gün içinde Libya semalarında Fransız ve İtalyan jetleri ile birlikte uçmaya başlayacağını kaydetti. Kanada'nın halen Malta'daki askeri üstde 2 adet C-18 askeri uçağı bulunduğu hatırlatılan açıklamada, bölgede bulunan tüm Kanada askeri unsurların, BM operasyonları için hazır olduğu bildirildi.