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Dünya

Kanada polisi 200 kilo kokain ele geçirildi

22 Nisan 2009 12:24

Kanada Sınır Güvenliği ekipleri, piyasa değeri 25 milyon Kanada Doları (33,5 milyon TL) olan 200 kilogram kokain ele geçirdi.

Kanada Federal Toplum Güvenliği Bakanı Peter Van Loan, yaptığı yazılı açıklamada, ABD sınırında Windsor–Detroit kapısında iki ayrı operasyonda 200 kilogram kokain ele geçirildiğini belirtti.

Her iki operasyonun da Kanada Sınır Güvenliği ekiplerince düzenlendiğini kaydeden Bakan Loan açıklamasında, operasyon kapsamında tutuklanan olup olmadığına ilişkin bilgi vermedi.

Son 5 yılda sınır kapılarındaki kontrollerde kullanılan teknolojiyi yenilemek için 102 milyon dolar yatırım yaptıklarını bildiren Federal Toplum Güvenliği Bakanı Peter Van Loan, şunları kaydetti:

"Geçen ay da aynı kapıda piyasa değeri 9.8 milyon Kanada Doları olan 78 kilogram uyuşturucu ele geçirilmişti. Sınır Güvenliği ekiplerinin üstün gayretlerinin kullandığımız son teknolojiyle birleşmesi, sokaklarımızın uyuşturucusuz, toplumumuzun da güven içinde olmasını sağlayacaktır.

Yakında sınır kaçakçılığını önleme amacıyla bir operasyon timi göreve başlayacak. Bunun için 25 milyon dolarlık bütçe ayrıldı. Sınırlar boyunca görev yapmak üzere 400 silahlı güvenlik görevlisi işe alınacak. Kanada Kraliyet Atlı Polisine takviye 1000 kişi daha ülke genelinde ekiplere katılacak."

Bakan Peter Van Loan, uyuşturucuyla ilgili suçlarda cezaların daha da ağırlaştırılması için hazırlanan yeni kanun tasarısının da yakında federal parlamentoda ele alınacağını belirtti.

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