Kanada ordusunun komuta kademesi cinsel saldırı davaları sebebiyle krizde

Kanada Silahlı Kuvvetlerinin komuta kademesi, son 8 aydır yürütülen cinsel saldırı soruşturmaları ile en sıkıntılı günlerini yaşıyor.

Kanada resmi yayın kuruluşu CBC'nin haberine göre, aralarında Genelkurmay Başkanı ve yardımcılarının da bulunduğu 11 üst düzey komutan, şubat ayından bu yana haklarında başlatılan cinsel saldırı soruşturmaları nedeniyle görevlerinden uzaklaştırıldı.

Haberde, "Bu, Kanada Silahlı Kuvvetlerinde emsali olmayan bir liderlik krizidir. Cinsel taciz krizinin tüm derinliğine ve kapsamına baktığınızda netleşen gerçek, en üst kademedeki enkazdır" değerlendirmesi yer aldı.

Askeri uzmanlar ve gözlemcilerin değerlendirmelerine de yer verilen haberde, dünyanın başka hiçbir yerinde bu kadar çok üst düzey komutanın aynı anda skandala karıştığı başka bir ordunun bulunmadığı ifade edildi.

İlk kez Şubat 2021'de Genelkurmay Başkanı Jonathan Vance hakkındaki cinsel taciz iddiaları ile gündeme gelen komuta kademesindeki kriz, onun yerine gelen Amiral Art MacDonald’ın aynı gerekçeyle istifa etmesiyle genişledi.

MacDonald’ın yerine Genelkurmay Başkanı olarak atanan Tümgeneral Dany Fortin de cinsel taciz iddialarıyla askeri polis soruşturmasına alınarak görevden uzaklaştırıldı.

Kuzey Amerika Hava Savunma Komutanı Korgeneral Christopher Coates, insan kaynaklarından sorumlu komutan Koramiral Haydn Edmundson, Özel Kuvvetler Komutanı Tümgeneral Peter Dawe ve Genelkurmay Başkan Yardımcısı Korgeneral Mike Rouleau, cinsel taciz nedeniyle hakkında soruşturma açılan ve görevden uzaklaştırılan üst düzey askerler arasında yer alıyor.

Bu arada Kanada Ulusal Savunma Bakanlığının CBC’ye yaptığı açıklamada, askeri polisin "devam eden soruşturmaların varlığını proaktif olarak açıklamadığını" çünkü bunun soruşturmaların bütünlüğünü tehlikeye atabileceği belirtildi.

Bakanlık, mahremiyet hakları ve halkın bilgi alma hakkı dikkate alınarak, soruşturmaların vaka bazında kamuoyuna açıklandığını duyurdu.