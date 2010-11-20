-KANADA ORDUSU ESKİ KOMUTANIN ÜNİFORMALARINI YAKTI ANKARA (A.A) - 20.11.2010 - Kanada ordusu, geçen ay tecavüz ve cinayetten suçlu bulunarak iki kez idama mahkum edilen eski üs komutanı Albay Russel Williams'ın üniformalarını yaktı. Askeri sözcü Tuğamiral Hubert Genest, ikisi askeri polisten 4 silahlı kuvvetler mensubunun çarşamba günü eski komutan Williams'ın Trenton hava üssündeki evinde izinli arama yaptığı ve eski işine ilişkin kitap ve broşürler dahil bütün eşyalara el koyulduğunu anlattı. Sözcü, ''Bütün askeri kıyafetler, kasket, gömlek, ayakkabı dahil olmak üzere yakılarak imha edildi'' ifadesini kullandı. Kanada ordusunda, ordudan ayrılanların askeri eşyalarının geri alınması bir formalite, ordu bu eşyaları yeniden kullandırmayı tercih ediyor ancak yakarak imha etmek gelenek değil. Sözcü, ''Bu durumda onun ismini taşıyan bütün eşyaları yakarak imha etmenin daha iyi olacağını düşündük'' açıklamasını yaptı. Suçlanmadan önce orduda yükselen bir yıldız olarak görülen Albay Russel Williams, birinci derece iki cinayet, iki kez cinsel taciz ve 82 defa başkalarının evlerine girmek suçlarından iki kez ömür boyu hapse mahkum edilmiş, komutanın, 25 yıl boyunca şartlı tahliye olasılığının bulunmadığı bildirilmişti. Suçlamalar, Kanadalıları hayrete düşürmüş, orduyu sarsmıştı.