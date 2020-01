Kanada, ordudan tasfiye edilen LGBT bireylerden özür dileyecek

Kanada, geçmiş yıllarda ordudaki cinsel ayrımcılık sebebiyle tasfiye edilen LGBT bireylerden özür dilemeye hazırlanıyor.

Soğuk savaş yıllarından 1990’lı yılların başına dek süregelen cinsel yönelim ayrımcılığı sebebiyle Kanada ordusu binlerce LGBT birey için ayrımcılık anlamına geliyordu. O yıllarda LGBT bireyleri kendi içinde ayırarak tasfiye eden ordu, bu tutumunu 1990’lı yılların başında değiştirmiş olsa da, ülke başkanı Justin Trudeau bu durumun yeterli bir değişim olmadığı konusunda kararlı.

Justin Trudeau özel bir çalışmayla Kanada ordusunun ayrımcılığa uğrayarak tasfiye edilen LGBT bireylerden özür dilemesi adına yeni bir çalışmayla ülkesinin bu kanayan yarasına da eşitlik getiriyor.

İngiltere ve Almanya’nın ordularındaki LGBT ayrımcılığı sebebiyle bir özür programı yaratmasından esinlenen başkan Trudeau, LGBT haklarıyla ilgili danışmanı Randy Boissonnault ile bir araya gelerek 2017 yılının sonuna dek yürürlüğe gireceğine söz verdiği bir program üzerinde çalışmaya başladığını duyurdu.

17 Mayıs dünya homofobi ile mücadele gününde duyurduğu bu özür planı sonrasında LGBT haklarıyla ilgili de bir sosyal medya paylaşımı yapan başkan Trudeau, ”Birlikte çok daha güçlüyüz!” mesajını vermekten çekinmedi.

Today, I ask all of you to fight hatred, honour love, and defend LGBTQ2 rights as human rights. #IDAHOT https://t.co/kDdhHxEi7V pic.twitter.com/HSDXNn5srd