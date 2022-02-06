Kanada'nın başkentinde aşı zorunluluğuna karşı çıkanların eylemleri başka şehirlere yayıldı

Kanada’daki aşı zorunluluğuna karşı çıkan kamyon sürücülerinin 29 Ocak’ta başkent Ottowa'da başlattıkları protesto eylemi, ülkenin diğer 10 şehrine daha yayıldı.

Aşı zorunluluğu ile birlikte Covid-19 salgını için uygulanan diğer önlemlerin kaldırılmasını da isteyen gruplar, hafta sonu olması sebebiyle kalabalık taraftar buldu. Kanada’nın başkenti Ottawa’da cumartesi günü sabah saatlerinden itibaren artan kamyon ve gösterici sayısına karşı, polis de önlemlerini artırdı.

Ottawa’nın yanı sıra Toronto, Montreal, Winnipeg, Quebec City, Fredericton, Regina, Victoria, Vancouver, Calgary ve Edmonton kentlerinde de hafta sonu "Özgürlük Konvoyu" adı altında protesto eylemleri düzenlendi.