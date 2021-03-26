Kanada Milli Takımı'nda Larin'den muhteşem performans

Beşiktaşlı futbolcular Larin ve Atiba'nın formasını giydiği Kanada, 2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde sahasında Bermuda'yı 5-1 mağlup etti. Larin'in hat-trick yaptığı maçta her iki futbolcu 90 dakika sahada kaldı.

Atiba ve Larin maça ilk 11'de başladı. Dakikalar 19'u gösterdiğinde Beşiktaş'ın golcüsü ülkesinin formasıyla da iş başındaydı ve takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti.

Dakika 27'de Cyle Larin bir kez daha topu filelerle buluşturdu ve skoru 2-1'e getirdi.

İlk yarı Kanada'nın 2-0'lık üstünlüğü ile geçildi.

İkinci yarıya da ev sahibi Kanada etkili başladı. 53'te Richie Laryea farkı 3'e çıkaran golü attı: 3-0.

Konuk ekip Bermuda, 63. dakikada Kane Crichlow'un golüyle durumu 3-1'e getirdi.

Beşiktaş'ın golcüsü Cyle Larin, 69'da hat-trick yaparak skoru 4-1'e taşıdı.

Dakikalar 81'i gösterdiğinde Kanada'da Theo Corbeanu maçın sonucunu belirledi: 5-1.

Cyle Larin'ın yıldızlaştığı maçta, Beşiktaşlı futbolcular 90 dakikada sahada kaldılar.